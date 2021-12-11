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“آل جعيد” من جامعة “المؤسس” يحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول

“آل جعيد” من جامعة “المؤسس” يحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول
https://almnatiq.net/?p=1082610
المناطق _ متابعات

حصل الطالب محمد بن ناصر آل جعيد من جامعة الملك عبدالعزيز جائزة “أفضل ممثل دور أول” عن دوره في مسرحية” الإنسان

والآخر” بمهرجان مسرح الجامعات السعودية الأول “نسخة الديودراما” والذي اختتم مساء أمس الجمعة وإستضافته جامعة جازان، بمشاركة أكثر من 100 طالب يمثلون 11 جامعة سعودية.

 

وشهد المهرجان عرض 11 مسرحية، وقدمت الجامعة ممثلة بنادي المسرح بعمادة شؤون الطلاب مسرحية ” الإنسان والآخر”

تأليف ياسر مدخلي إخراج أحمد الصمان، تمثيل الطالب محمد آل جعيد، والطالب حمود عبد العزيز، تنفيذ الإضاءة سلطان المالكي،

تنفيذ الصوت عمر الغانمي، الإشراف الفني بندر باغانم، الإشراف والمتابعة الدكتور عبدالعزيز العماري، الإشراف العام عميد شؤون

الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.

 

 

وقدم عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني التهنئة للطالب “آل جعيد” ولجميع طاقم العمل المشارك في

المسرحية، وأوضح أن نادي المسرح يعد من أعرق الأندية الطلابية تأسس عام 1981م وله مشاركات متميزة داخل وخارج الجامعة

حيث قدم ما يقارب 104عرضًا مسرحيًا وحصل على جوائز عديدة، مشيرًا إلى أن مهرجان مسرح الجامعات السعودية يعد فرصة

لاكتشاف المواهب وخلق بيئة تنافسية بين طلاب الجامعات السعودية وتبادل الخبرات والتجارب، فيما بينهم.

 

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