بالأسماء.. اعتماد نتائج انتخابات رؤساء طوائف المهن بمكة المكرمة

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اعتمد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، نتائج لجنة الانتخابات النهائية لرؤساء ونواب طوائف المهن،

على أن يكون يوم الإثنين القادم هو آخر يوم لتلقي الطعون في نتائج الانتخابات.