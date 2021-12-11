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بالأسماء.. اعتماد نتائج انتخابات رؤساء طوائف المهن بمكة المكرمة

بالأسماء.. اعتماد نتائج انتخابات رؤساء طوائف المهن بمكة المكرمة
https://almnatiq.net/?p=1082624
المناطق _ متابعات

اعتمد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، نتائج لجنة الانتخابات النهائية لرؤساء ونواب طوائف المهن،

على أن يكون يوم الإثنين القادم هو آخر يوم لتلقي الطعون في نتائج الانتخابات.

 

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة –عبر تويتر- أنَّه يتم استقبال الطعون في نتائج انتخابات طوائف المهن بمكتب أمين العاصمة

المقدسة، حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الإثنين القادم الموافق 13ديسمبر 2021م.

 

من جهة أخرى، واصلت وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية، جولاتها الرقابية على الباعة الجائلين والمباسط

المخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية.

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الخضراوات واللحوم والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي،

بمشاركة الإدارة العامة للنظافة.

 

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