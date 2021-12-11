الإمارات: نظام مد الحماية الخليجي سيمد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود

المناطق _ وكالات

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات، أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية هو أحد الأنظمة

الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي خارج الحدود.