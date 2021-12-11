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الشؤون الإسلامية تعلن توقيت إقامة صلاة الاستسقاء الإثنين المقبل

الشؤون الإسلامية تعلن توقيت إقامة صلاة الاستسقاء الإثنين المقبل
https://almnatiq.net/?p=1082630
المناطق _ متابعات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، وقت إقامة صلاة الاستسقاء المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل بعد شروق الشمس

بـ 15 دقيقة في جميع المناطق مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية.

 

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا في وقت سابق، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع

أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي، هذا نصه:

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الاثنين القادم الموافق 9 من

شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه،

والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن

يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

 

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع

مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

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