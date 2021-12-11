الشؤون الإسلامية تعلن توقيت إقامة صلاة الاستسقاء الإثنين المقبل

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، وقت إقامة صلاة الاستسقاء المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل بعد شروق الشمس

بـ 15 دقيقة في جميع المناطق مع مراعاة تطبيق الإجراءات الصحية.