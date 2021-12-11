فيديو | أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري: نتحمل خوفا من نظرة المجتمع

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قالت أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري خلال استضافتها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن أغلب النساء تتحمل العنف معتقدة أنها مجبرة علي التحمل وذلك يرجع لنقص الوعي عند أغلب النساء، بسبب خوفهم من الطلاق ونظرة المجتمع إليهم كمطلقات.

وتابعت أن النساء يتحملن الضغوط والأمراض النفسية، وذلك يرجع لأن بعض الرجال يعانون من الاضطرابات النفسية، وأخرون يتعاطون المخدرات مما يؤتر عليهم تأثيرا شديدا، ومع ذلك يتحمل النساء لأجل أولادهم والخوف عليهم.