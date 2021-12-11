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فيديو | أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري: نتحمل خوفا من نظرة المجتمع

فيديو | أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري: نتحمل خوفا من نظرة المجتمع
https://almnatiq.net/?p=1082665
المناطق_الرياض

قالت أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري خلال استضافتها في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن أغلب النساء تتحمل العنف معتقدة أنها مجبرة علي التحمل وذلك يرجع لنقص الوعي عند أغلب النساء، بسبب خوفهم من الطلاق ونظرة المجتمع إليهم كمطلقات.

 

وتابعت أن النساء يتحملن الضغوط والأمراض النفسية، وذلك يرجع لأن بعض الرجال يعانون من الاضطرابات النفسية، وأخرون يتعاطون المخدرات مما يؤتر عليهم تأثيرا شديدا، ومع ذلك يتحمل النساء لأجل أولادهم والخوف عليهم.

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