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أسد يفترس طفلة يمنية بحديقة الحيوانات.. صور مؤلمة

أسد يفترس طفلة يمنية بحديقة الحيوانات.. صور مؤلمة
https://almnatiq.net/?p=1082669
المناطق_متابعات

هاجم أسد، طفلة يمنية عمرها عامين، داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن وتدعى الطفلة دينا ، والتهم الاسد ذراعها اليسرى حين كان والدها يصورها وهي بجانب القفص ، ونقلت الطفلة لمستشفى جبلة ، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى.

 

وتفصيلاً، أدخلت الطفلة دنيا يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها، حيث كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها، وفق موقع “يمن مونيتور”.

 

وجرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد.

 

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