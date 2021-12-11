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الصحة: تسجيل 53 حالة وتعافي 71 حالة

الصحة: تسجيل 53 حالة وتعافي 71 حالة
https://almnatiq.net/?p=1082677
المناطق_واس

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة وتعافي 71 حالة، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة.

 

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550189 حالة، وبلغت حالات التعافي 539409 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة 27 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 8852 حالة -رحمهم الله-.

 

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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