الصحة: تسجيل 53 حالة وتعافي 71 حالة

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أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت تسجيل 53 حالة مؤكدة وتعافي 71 حالة، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550189 حالة، وبلغت حالات التعافي 539409 حالات، فيما بلغ إجمالي الحالات الحرجة 27 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 8852 حالة -رحمهم الله-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).