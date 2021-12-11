مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مكافحة مرض الملاريا في مخيمات النازحين بمأرب

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مكافحة مرض الملاريا في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ونفّذ المركز على مدى ستة أيام المرحلة الأولى من حملة توزيع 284,115 ناموسية بمشاركة 27 فريقًا ميدانيًا في 170 مخيمًا وتجمعًا للنازحين في مأرب، تستهدف 568.220 ألف مستفيد.

وأكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي أهمية تنفيذ هذه الحملة في مخيمات النزوح بالمحافظة لدعم جهود مكافحة الملاريا في تلك المخيمات، عبر توزيع الناموسيات على النازحين بما يسهم في حمايتهم من الكثير من الأوبئة والأمراض المنقولة بالبعوض.

ويأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة الطارئة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة للحد من تفشي وانتشار وباء الملاريا في اليمن بتوزيع أكثر من 400 ألف ناموسية للنازحين في عدد من المحافظات.