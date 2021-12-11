ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي

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أقام ميدان فروسية الجبيل أمس سباقه الأول للموسم الحالي ١٤٤٣هـ بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من خمسة أشواط، مسافة كلّ واحد منها ١٢٠٠م، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص للجياد التي لم تربح فاز بالمركز الأول “نامل” لإسطبل فهاد القحطاني، وفي الشوط الثاني المخصص مفتوح حصن وأفراس الخيل العربية الأصيلة فازت بالمركز الأول الفرس “فزاعة خزيم” لإسطبل حسن الغامدي.

فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص لشوط مفتوح أفراس فازت بالمركز الأول الفرس”حكيمة الميادين” لإسطبل منصور الشهري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الحصان “ياريس” لإسطبل بندر حزام آل حثلين.

وفي شوط الكأس (الشوط الخامس) المخصص حصن وأفراس مفتوح لعمر السنتين، فاز بالمركز الأول الحصان “ريالتو” لإسطبل مشعل السبيعي.