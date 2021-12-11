احدث الأخبار

رئيس غرفة حائل : رالي حائل الدولي تظاهرة اقتصادية لها انعكاسات إيجابية على المنطقة
أبرز المواد
 ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي
أبرز المواد
 بالفيديو … مصرع ١٩٠ من عناصر ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 جامعة الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يقف على مشروع إعادة بناء الجامع الكبير بخميس مشيط
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل مكافحة مرض الملاريا في مخيمات النازحين بمأرب
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 53 حالة وتعافي 71 حالة
أبرز المواد
 أسد يفترس طفلة يمنية بحديقة الحيوانات.. صور مؤلمة
أبرز المواد
 فيديو | أم محمد إحدى ضحايا العنف الأسري: نتحمل خوفا من نظرة المجتمع
أبرز المواد
 فيديو| مواطن يطلق النار على رجال الأمن بعد سرقته سيارة.. وهكذا حاصرته القوات
أبرز المواد
عاجل

نص البيان المشترك الصادر عن المملكة والكويت في ختام زيارة ولي العهد

رئيس غرفة حائل : رالي حائل الدولي تظاهرة اقتصادية لها انعكاسات إيجابية على المنطقة

رئيس غرفة حائل : رالي حائل الدولي تظاهرة اقتصادية لها انعكاسات إيجابية على المنطقة

أبرز المواد
ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي

أبرز المواد
بالفيديو … مصرع ١٩٠ من عناصر ميليشيا الحوثي

بالفيديو … مصرع ١٩٠ من عناصر ميليشيا الحوثي

أبرز المواد
جامعة الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية

جامعة الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية

أبرز المواد

ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي

ميدان فروسية الجبيل يقيم السباق الأول للموسم الحالي
https://almnatiq.net/?p=1082708
المناطق_واس

أقام ميدان فروسية الجبيل أمس سباقه الأول للموسم الحالي ١٤٤٣هـ بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

 

وتكون السباق من خمسة أشواط، مسافة كلّ واحد منها ١٢٠٠م، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص للجياد التي لم تربح فاز بالمركز الأول “نامل” لإسطبل فهاد القحطاني، وفي الشوط الثاني المخصص مفتوح حصن وأفراس الخيل العربية الأصيلة فازت بالمركز الأول الفرس “فزاعة خزيم” لإسطبل حسن الغامدي.

 

فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص لشوط مفتوح أفراس فازت بالمركز الأول الفرس”حكيمة الميادين” لإسطبل منصور الشهري، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الحصان “ياريس” لإسطبل بندر حزام آل حثلين.

 

وفي شوط الكأس (الشوط الخامس) المخصص حصن وأفراس مفتوح لعمر السنتين، فاز بالمركز الأول الحصان “ريالتو” لإسطبل مشعل السبيعي.

 

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

رئيس غرفة حائل : رالي حائل الدولي تظاهرة اقتصادية لها انعكاسات إيجابية على المنطقة

رئيس غرفة حائل : رالي حائل الدولي تظاهرة اقتصادية لها انعكاسات إيجابية على المنطقة
بالفيديو … مصرع ١٩٠ من عناصر ميليشيا الحوثي

بالفيديو … مصرع ١٩٠ من عناصر ميليشيا الحوثي
جامعة الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية

جامعة الشمالية تحصل على جائزتين بالمهرجان المسرحي الأول للجامعات السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements