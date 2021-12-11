وزير الصحة يصدر قرارًا بتمديد تكليف مدير الشؤون الصحية ببيشة

المناطق_عسير

أصدر معالي وزير الصحة “فهد الجلاجل” ، قرارًا بتمديد تكليف الأستاذ “فالح بن ناصر الشهراني مديرًا للشؤون الصحية ببيشة، لمدة عام.

وأعرب “الشهراني” عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة على هذه الثقة التي ستكون دافعاً للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.

بدوره رفع مدير الشؤون الصحية ببيشة “فالح الشهراني” شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير – حفظه الله – على دعمه اللامحدود ومتابعته الدقيقة لتحقيق التميز والتطور المنشود في القطاع الصحي بالمنطقة وتحفيز الممارسين الصحيين والاطمئنان الدائم عليهم من قِبله.