النصر يتصدر الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة

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استعاد النصر صدارة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة السلة بعد ختام الجولة العاشرة التي اختتمت أمس، وجاءت نتائج هذه الجولة على النحو التالي:

في الرياض فاز النصر على ضيفه الأنصار 98-71 ويتصدر الأول ترتيب الفرق برصيد 19نقطة ويتقدم على الهلال الذي يشاطره نفس الرصيد بفارق التسجيل النقطي بينما الأنصار تراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وفاز الهلال على ضيفه الاتحاد 86-70 ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بينما الاتحاد بقي الاتحاد في المركز الرابع بـ 17 نقطة.

وفي المدينة المنورة عكس الفتح جميع التوقعات وتغلب على مضيفه أحد 86 -76 ويقفز الفتح إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، وتوقف رصيد أحد عند النقطة 18 في المركز الثالث.

وتغلب الوحدة على الأهلي 81-63 ويرتفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في المقابل تراجع الأهلي إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

وفي الدمام تمكن النهضة من الفوز على ضيفه أبها 101-76، ويحتل النهضة المركز العاشر برصيد 12 نقطة، وتذيل أبها سلم الترتيب برصيد 10 نقاط، وفي المواجهة الأخيرة تمكن السلام صاحب المركز التاسع من الفوز على نظيره ضباء 56 – 68 .