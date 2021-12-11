“مطاعم المربع” صناعة عالمية أهدت زوار موسم الرياض 2021 أفضل المذاقات

المناطق_واس

بعد مضي 45 يومًا على افتتاح فعاليات المربع -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- التي عاش فيها الزوار ألوان الرفاهية وتفاصيلها الدقيقة عبر مطاعمها العالمية، غادرت المنطقة فعاليات الموسم الذي سكنت وجدان زواره ومحبيه، وألقت بتفاصيلها في ذكرياتهم التي أنعشتها تفاصيل المكان وعناصره الفريدة.

وشهدت منطقة المربع خلال إقامة فعالياتها مشاركة أكثر من 10 مطاعم ومقاهٍ عالمية من بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، ومشاركة 9 شركات محلية وعالمية، و748 موظفًا لجميع الخدمات، من بينهم 92 موظفًا للخدمات الفنيةوالمساندة، و13 موظفًا متخصصًّا في البروتوكولات والـvip، و462 موظفًا متخصصًّا في تنظيم الفعاليات والمناسبات، و83 موظفًا لتنظيم الحركة.

وكانت منطقة المربع قد أضفت على زوار موسم الرياض هذا العام بهجةً استثنائيةً من خلال خياراتها وتجاربها العالمية في تقديم أرقى المأكولات وأكثرها تنوعًا، إذ جمعت عددًا من النكهات والمذاقات العالمية المتنوعة في جلساتها الداخلية الزجاجية، إضافةً إلى الخارجية التي يستمتع فيها الزوار بأنسام شتاء الرياض، وعليل أجوائه.

Advertisements Advertisements

ونجحت فعالية المربع في رفد الزوار بتجربة استثنائية تعتمد على المواءمة بين عناصر الرفاهية الحديثة والقديمة من خلال نقلهم في أرجاء المنطقة عبر سيارات مصممة بطريقة كلاسيكية تشعرهم بحس ترفيهي عالٍ، وتضعهم في أجواء المتاحف المحيطة بهم، قبل الانتقال إلى أبواب المطاعم العالمية التي يُستقبلون فيها بالسجادات الحمراء، والطاولات المزينة بعدد من العناصر المساعدة على تغذية بصرية مميزة.

واحتوت منطقة المربع خلال موسم الرياض 2021 عناصر عديدةً تهدف إلى خلق تجربة فاخرة لدى زوارها، تشمل عدداً من المقاهي التي تقدم مختلف أنواع القهوة والوجبات الخفيفة، وعدداً من المطاعم العالمية الفاخرة التي تقدم أجود أنواع المأكولات من دول أمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، واليابان، والأرجنتين، وفرنسا.

ويشارك بفعاليات المنطقة عدد من الطهاة العالميين في المطاعم والمقاهي، إضافةً إلى المتاجر العالمية الأخرى.

وعلى الرغم من إنهاء المنطقة آخر فعالياتها، إلا أنها أتاحت المجال أمام محبيها في عدد من المقاهي والمطاعم الأخرى التي لا تقل مكانةً أوتميزًا عنها في مختلف مناطق الموسم المنتشرة بأنحاء العاصمة الرياض.

وتعد منطقة المربع ضمن مناطق فعاليات موسم الرياض 2021، التي افتتحت في وقت مبكر، إذ كان افتتاحها في 24 أكتوبر2021م، وتشمل فعاليات عدة، منها: المطاعم الفاخرة، والعروض الموسيقية على المسرح، وتركز على منح الزوار تجارب فاخرة، تتمثل في الاستمتاع بالفنون والعروض الموسيقية، واستقطاب المهتمين بالفن والموسيقى والفخامة والأطعمة الفاخرة.