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فيديو| “المرأة السعودية قادرة”.. سعوديات يتدربن على البطولة النسائية الأولى للملاكمة

فيديو| “المرأة السعودية قادرة”.. سعوديات يتدربن على البطولة النسائية الأولى للملاكمة
https://almnatiq.net/?p=1082749
المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل في المملكة، مقطع فيديو، يظهر ملاكمات سعوديات أثنا تدريبيهن على البطولة النسائية الأولى من نوعها في المملكة.

من جانبه قال بندر العيساوي، مالك الصالة الرياضية التي تشهد التدريبات المكثفة للبطلات السعوديات، إنه سعيد جدا بما يحدث، وبالبطولة التي تقام لأول مرة في المملكة، مؤكدًا أن مستويات البنات المشاركات عالية جدا.

وأشار إلى أن عدد البنات المشاركات في البطولة، 7 سيخرجن من الصالة الخاصة به فقط.

وقالت “سارة الشهراني” وهي ملاكمة من المقرر أن تشارك في البطولة، إنها تمارس رياضة البوكس على كيس الرمل منذ  4 سنوات، مشيرة إلى أنها حققت نقلة نوعية في مستواها بمجرد بدء التدريب في نادي “القتال” حيث تلقت تدريبات مكثفة حول كيفية الدفاع عن النفس وبناء استراتيجية “نصب فخ”.

 

وأكدت “الشهراني” على أنها متحمسة للغاية للمسابقة وخاصة أنها ستكون من جميع الدول، وفرصة “نثبت فيها أن المرأة السعودية قادرة”.

 

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