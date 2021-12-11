انطلاق فعاليات ملتقى المملكة الثاني لاختراق الضاحية بمحافظة الليث

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انطلقت بمحافظة الليث فعاليات ملتقى المملكة الثاني لاختراق الضاحية للدرجات الأربع (أشبال، وناشئين، وشباب ، وأولى) تحت شعار “الليث تنطلق” بحضور محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان، ورؤساء اللجان الفنية والإدارية ولجان التحكيم بالاتحاد السعودي.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى، المقامة على الواجهة البحرية بكورنيش المحافظة، بمشاركة أكثر من 700 رياضي من عدائين ومدربين وإداريين يمثلون 50 ناديا من جميع مناطق المملكة.

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان أن هذا الملتقى الأول يعد باكورة مسابقات ألعاب القوى بالاتحاد السعودي لعام 2020-2021م، حيث قدمت اللجنة المنظمة للملتقى الأول بمحافظة الليث ومكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة مجهودات من حيث التهيئة الميدانية والدعم اللوجستي والفني وتسهيل جميع الإجراءات الفنية والإدارية التي تشكل منظومة عمل متناغمة مع جميع الأندية المشاركة في هذا الكرنفال الرياضي الذي يشكل خطة عمل قوية تتناغم مع إسترتيجيات خطط الاتحاد السعودي لألعاب القوى 2030.

من جانبه نوّه محافظ الليث بأن المحافظة ترحب بأي مناسبة تخدم شرائح المجتمع وتسهم في تحقيق النجاحات المتتالية.

عقب ذلك كرم محافظ الليث الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على المركز الأول بدرجة فئة الأشبال فريق النصر، وبالمركز الثاني فريق الوطن، وبالمركز الثالث فريق الهلال، بينما فاز بالمركز الأول بدرجة فئة الناشئين فريق الشباب، ونادي الهلال ثانيًا، ونادي جرش ثالثًا، وحصد فئة درجة الشباب بالمركز الأول فريق الشباب، وبالمركز الثاني فريق أحد، وبالمركز الثالث فريق الهلال، فيما حصل على المركز الأول بدرجة فئة الرجال فريق الشباب، وبالمركز الثاني فريق الصفا، وبالمركز الثالث فريق الاتحاد.