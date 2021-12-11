احدث الأخبار

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يعلن اسم الفائز بجائزة إثراء للفنون في بينالي الدرعية
أبرز المواد
 جمعية تحفيظ القرآن بتبوك تنهي مرحلة التصفيات النهائية للمشاركين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم
أبرز المواد
 أوروبيون وعرب يسافرون بصقورهم إلى المملكة للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
أبرز المواد
 هل مضاعفات الشبكية تحدث لكل مرضى السكر؟
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر بقيمة 200 مليون
أبرز المواد
 السفير حفظي يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات ملتقى المملكة الثاني لاختراق الضاحية بمحافظة الليث
أبرز المواد
 فيديو| “المرأة السعودية قادرة”.. سعوديات يتدربن على البطولة النسائية الأولى للملاكمة
أبرز المواد
 “مطاعم المربع” صناعة عالمية أهدت زوار موسم الرياض 2021 أفضل المذاقات
أبرز المواد
 النصر يتصدر الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة السلة
أبرز المواد
 وزير الصحة يصدر قرارًا بتمديد تكليف مدير الشؤون الصحية ببيشة
أبرز المواد
 سامي الجابر.. عيد ميلاد نجم المنتخب السابق وأول محترف من المملكة في الدوري الإنجليزي
أبرز المواد
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يعلن اسم الفائز بجائزة إثراء للفنون في بينالي الدرعية

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يعلن اسم الفائز بجائزة إثراء للفنون في بينالي الدرعية

أبرز المواد
جمعية تحفيظ القرآن بتبوك تنهي مرحلة التصفيات النهائية للمشاركين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

جمعية تحفيظ القرآن بتبوك تنهي مرحلة التصفيات النهائية للمشاركين بجائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم

أبرز المواد
أوروبيون وعرب يسافرون بصقورهم إلى المملكة للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أوروبيون وعرب يسافرون بصقورهم إلى المملكة للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أبرز المواد
هل مضاعفات الشبكية تحدث لكل مرضى السكر؟

هل مضاعفات الشبكية تحدث لكل مرضى السكر؟

أبرز المواد

السفير حفظي يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود

السفير حفظي يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود
https://almnatiq.net/?p=1082767
المناطق_واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، لفخامة الرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

 

ونقل السفير حفظي لفخامته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد.

 

وعبر فخامة رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده

سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
ميقاتي: أثمن دعم ولي العهد للبنان خلال جولته الخليجية

ميقاتي: أثمن دعم ولي العهد للبنان خلال جولته الخليجية
الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد يلتقي عدداً من القيادات الإعلامية الكويتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements