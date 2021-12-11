السفير حفظي يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى الجبل الأسود، لفخامة الرئيس ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود.

ونقل السفير حفظي لفخامته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، فيما حمله فخامته تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد.

وعبر فخامة رئيس الجبل الأسود، عن امتنانه وتقديره للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في جميع المجالات.