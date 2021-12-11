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أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر بقيمة 200 مليون

أمانة الشرقية تفتح مظاريف مشروع استثماري لتطوير كورنيش الخبر بقيمة 200 مليون
https://almnatiq.net/?p=1082775
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فتحت أمانة المنطقة الشرقية مظاريف المشروع الاستثماري لتطوير موقع بكورنيش الخبر، بمشاركة مستثمر خليجي، وبعرض استثماري تبلغ قيمتة 200 مليون ريال.

 

ويهدف المشروع إلى دعم وتعزيز أنشطة الترفيه والسياحة وأنسنة المدن وكفاءة الإنفاق، وإبراز مقومات مدن ومحافظات المنطقة على الخارطة السياحية والترفيهية بتصاميم عصرية صديقة للبيئة، وبنسبة بناء محدودة لمساحات أكبر للمتنزهين بما يواكب توجهات رؤية المملكة 2030، التي تأتي امتدادًا لجهود ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفذها الأمانة بالمنطقة الشرقية.

 

وأكدت الأمانة أنها تعمل على تطوير استثماراتها بالشراكة مع المستثمرين لمواكبة التطورات الجديدة لسوق الاستثمار بما يعزز الأنشطة الترفيهية والسياحية وعناصر جودة الحياة، مبينةً أن المشروع يشتمل على تطوير مراكز للترفيه والسياحة وساحات ومجموعة من الخدمات المساندة كالمقاهي والمطاعم وساحات عامة وممشى صحي وإطلالات مفتوحة متعددة الاستخدامات ومسطحات خضراء، إضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية.

 

ودعت الأمانة عموم المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمارات وتقديم المقترحات والملاحظات لتحسين البيئة الاستثمارية ورفع جاذبيتها عبر القنوات التفاعلية وزيارة بوابة الاستثمار البلدي وتطبيق الهواتف الذكية “فرص” للاطلاع على الفرص الاستثمارية بكل شفافية وسهولة.

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