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أوروبيون وعرب يسافرون بصقورهم إلى المملكة للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

أوروبيون وعرب يسافرون بصقورهم إلى المملكة للمشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
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شهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021 مشاركات دولية واسعة في مسابقة الملواح، التي خصص لها نادي الصقور السعودي أشواطًا خاصة بالدوليين، الذين يجمعهم الشغف وهواية الصقور وسباقاتها.

 

وبحسب نادي الصقور السعودي فإن صقورًا قادمة من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا سجلت للمشاركة في مسابقة الملواح، حيث سافر صقارون بطيورهم إلى المملكة، قادمين من البحرين والإمارات والكويت وقطر، ومن بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وإيرلندا، وسوريا وأفغانستان.

 

ومن المشاركين بالمهرجان الطبيبة والصقارة البولندية ميلادا شارلوت، التي تزور الرياض للمرة الأولى، وأبدت سعادتها بمشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض حتى 16 ديسمبر الحالي.

 

وبينت الصقارة البولندية أن بدايتها مع الصقارة كانت بسبب تخصصها كطبيبة بيطرية واهتمامها بالحيوانات، حيث اشترت أول صقر عام 2013 وكان من فئة الحر، وبعد عام اشترت(شيهانة) وبدأت في الإنتاج بواقع 15 صقرًا سنويًا.

 

وأوضحت أنها سمعت عن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور وعرفت إمكانية مشاركة السيدات، وكان هذا الأمر يعني لها الكثير وقررت المشاركة دون تردد، وهي المرة الأولى لها وستكون بصقرين.

 

ويشارك في المهرجان عدد من صقاري الخليج لا سيما البحرين، حيث تشارك عائلة الهاجري بنحو 55 صقرّا في أشواط مسابقة الملواح، وحققوا مراكز متقدمة تمكنوا عبرها من حجز مقعد في الأشواط النهائية للمسابقة التي تبدأ الاثنين وتختتم الخميس، ويمنح المركز الأول فيها كأس الملك عبدالعزيز.

 

و شهد المهرجان اليوم مشاركة الصقار السوري جمعة بن قاسم الأحول، حيث هدّ أبناؤه الصقور فيما شارك هو من خلال التلويح لصقورهم المشاركة، وهي الصقر “عنيد” المشارك في شوط حر فرخ ملاك دوليين، وصقوره “قيصر” و”نجم” و”سهم” في شوط حر قرناس ملاك دوليين.

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