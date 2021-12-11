هل مضاعفات الشبكية تحدث لكل مرضى السكر؟

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قال طبيب العيون عبدالمجيد الفاخري، إنه ليس من المؤكد أن يصير مع مريض السكر مضاعفات كبيرة في الشبكية.

وقدم “الفاخري” عبر حسابه الرسمي في تويتر، قصة لشقيقين أحدهما كان ملتزما وبالتالي لم يتعرض لمضاعفات كبيرة بسبب مرض السكر، والآخر وعلى الرغم من تقارب الجينات إلا أنه لم يكن مهتما بدرجة كبيرة بصحته، وبالتالي تعرض لمضاعفات كبيرة، وصلت إلى بتر بعض أصابعه.

وأوضح أن الشخص أيا كان إذا كان لدية قدرة على الانضباط، فيمكنه مواجهة السكر، والتغلب على مضاعفاته، موجها النصح بأهمية ممارسة الرياضة، والمشي، واتباع نظام غذائي جيد.