12 شوطاً دولياً تُشعل منافسات اليوم الثالث عشر بمهرجان الصقور

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شهد اليوم الثالث عشر من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور2021، الذي يقام في ملهم (شمال مدينة الرياض)، منافسات حماسية ضمن الأشواط التأهيلية للمشاركين الدوليين في مسابقة الملواح (الدعو400 متر) ، حيث أقيم اليوم 12 شوطا بين المتنافسين الدوليين ملاك ومحترفين، في فئات جير بيور، وقرموشة جير، وجير شاهين، وجير تبع، وشاهين، وحر (فرخ وقرناس)، لتسفر النتائج عن الصقور الفائزة في كل شوط من أشواط السباق، وهي الأكثر قدرة على قطع مسافة السباق في أقل زمن ممكن، حيث تحتسب الفوارق بين الفائزين في الأشواط بأجزاء من الثانية.

وكان الشوط الأول لفئة (جير بيور فرخ) محترفين دوليين، وقد فاز فيه بالمركز الأول الصقر (ياقوت P16) للصقار محمد الهاجري، حيث قطع مسافة السباق في زمن قدره 19 ثانية، و291 جزءًا من الثانية، وفي الشوط الثاني لفئة (جير بيور قرناس) محترفين دوليين، حقق المركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (B25) في زمن قدره 17.594 ثانية.

أما الشوط الثالث فكان لفئة (قرموشة جير فرخ) محترفين دوليين، وفاز بالمركز الأول فيه الصقر (عذاري G16) للصقار بدر الهاجري، في زمن قدره 19.187 ثانية، وجاء الشوط الرابع لفئة (قرموشة جير قرناس) محترفين دوليين، حيث فاز بالمركز الأول الصقار (F3-S)، بصقره (G46)، محققاً زمناً قدره 18.271 ثانية.

وفي الشوط الخامس لفئة (جير شاهين فرخ) محترفين دوليين فاز بالمركز الأول الصقر (GM) للصقار (BHR)، في زمن قدره 18.091 ثانية، فيما فاز في الشوط السادس لفئة (جير شاهين قرناس) محترفين دوليين بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (S70) في زمن قدره 17.033 ثانية.

فيما حقق المركز الأول الصقر (مزيون) للصقار (BHR) في الشوط السابع لفئة (جير تبع فرخ) محترفين دوليين، بزمن قدره 18.383 ثانية، وفي الشوط الثامن لفئة (جير تبع قرناس) محترفين دوليين فاز بالمركز الأول الصقار (F3-S) بصقره (T157) في زمن قدره 17.2828 ثانية.

وفي فئة الملاك الدوليين جرت أربعة أشواط، بدأت بالشوط التاسع لفئة (شاهين فرخ) الذي فاز فيه بالمركز الأول الصقر (سوايب) للصقار فهد العازمي، في زمن قدره 19.066 ثانية، وجاء الشوط العاشر لفئة (شاهين قرناس) ملاك دوليين، حيث فاز بالمركز الأول الصقر (طوفان) للصقار أحمد الهاجري، في زمن قدره 18.587 ثانية.

وفي الشوط الحادي عشر جرت المنافسة في فئة (حر فرخ) ملاك دوليين، حيث فاز بالمركز الأول الصقر (6l6) للصقار أحمد أبا القلوب، في زمن قدره 19.7366 ثانية.

واختتمت سباقات اليوم بالشوط الثاني عشر لفئة (حر قرناس) ملاك دوليين، الذي فاز فيه بالمركز الأول الصقر (ياس) للصقار زايد القحطاني، في زمن قدره 19.323 ثانية.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، بينما يتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً.

وتشمل أشواط الكؤوس للدوليين ستة أشواط للملاك، وستة للمحترفين، بمجموع جوائز يصل إلى ثلاثة ملايين و270 ألف ريال.