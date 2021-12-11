وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي

المناطق_واس

استضافت الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لزيارة الحد الجنوبي.

وزار معاليه قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المجموعة الرابعة للدفاع الجوي وقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي لتقديم الدعم المعنوي لهم، كما زار الأبطال المصابين من قوات التحالف وشكرهم على مايبذلونه دفاعاً عن الدين والوطن وولاة الأمر -حفظهم الله- والمواطنين والمقدسات والمقدرات .

رافق معاليه وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفضيلة المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني .