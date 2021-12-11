احدث الأخبار

بعد مباراة طويلة وشاقة مصر تهزم الأردن بالثلاثة
أبرز المواد
 اقتصاديون: 30 مليار ريال حصيلةُ اتفاقاتٍ سعودية خليجية خلال جولة ولي العهد
أبرز المواد
 صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا
أبرز المواد
 ميدان فروسية الأحساء يقيم حفله الخامس لسباق الخيل للموسم الحالي
أبرز المواد
 في 2021.. 210 آلاف أسرة استفادت من برامج الإسكان وافتتاح 10 مستشفيات
أبرز المواد
 ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي
أهم الاخبار
 الطالبتان “وعد” و”رغدة” تحصدان الميدالية البرونزية بمعرض سيف الدولي للاختراعات
أبرز المواد
 المملكة تشدد على أهمية تعزيز الجهود الدولية للمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين من الكوارث
أبرز المواد
 انطلاقة المنتدى التاريخي الوطني
أبرز المواد
 12 شوطاً دولياً تُشعل منافسات اليوم الثالث عشر بمهرجان الصقور
أبرز المواد
 هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان
أبرز المواد
بعد مباراة طويلة وشاقة مصر تهزم الأردن بالثلاثة

بعد مباراة طويلة وشاقة مصر تهزم الأردن بالثلاثة

أبرز المواد
اقتصاديون: 30 مليار ريال حصيلةُ اتفاقاتٍ سعودية خليجية خلال جولة ولي العهد

اقتصاديون: 30 مليار ريال حصيلةُ اتفاقاتٍ سعودية خليجية خلال جولة ولي العهد

أبرز المواد
صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

أبرز المواد
ميدان فروسية الأحساء يقيم حفله الخامس لسباق الخيل للموسم الحالي

ميدان فروسية الأحساء يقيم حفله الخامس لسباق الخيل للموسم الحالي

أبرز المواد

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يزور المرابطين والمصابين بالحد الجنوبي
https://almnatiq.net/?p=1082834
المناطق_واس

استضافت الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لزيارة الحد الجنوبي.

 

وزار معاليه قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المجموعة الرابعة للدفاع الجوي وقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي لتقديم الدعم المعنوي لهم، كما زار الأبطال المصابين من قوات التحالف وشكرهم على مايبذلونه دفاعاً عن الدين والوطن وولاة الأمر -حفظهم الله- والمواطنين والمقدسات والمقدرات .

 

رافق معاليه وفد من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفضيلة المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني .

Advertisements
Advertisements

روابط ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية يتفقّد فرع الوزارة بمنطقة عسير

وزير الشؤون الإسلامية يتفقّد فرع الوزارة بمنطقة عسير
عبداللطيف آل الشيخ يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان

عبداللطيف آل الشيخ يزور قيادة حرس الحدود بمنطقة جازان
عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

عبداللطيف آل الشيخ يتفقد إدارة ومركز الدعوة والارشاد وجامع الملك عبدالله بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements