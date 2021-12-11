الطالبتان “وعد” و”رغدة” تحصدان الميدالية البرونزية بمعرض سيف الدولي للاختراعات

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حصدتا طالبتي كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، في جامعة الملك عبد العزيز، على الميدالية البرونزية بمعرض سيف الدولي للاختراعات نظير ابتكارهما “المصحح الذكي” لتصحيح الأسئلة المقالية.

وقالت الطالبة “وعد” في تصريحات لـ الإخبارية، إن معرض سيف الدولي، يشارك فيع معظم دول العالم، ويقام في كوريا الجنوبية، وهو مختص بالشأن التكنولوجي.

وأوضحت أنهما مثلا الجامعة، والمملكة خير تمثيل، بعد اقتنصا هذا الفوز.

من جانبها أكدت الطالبة “رغدة” أن عالم التكنولوجيا أصبح مهما في عصرنا، وثبت ذلك بعد أزمة كورونا، وهي ما أجبرتنا على التعليم عن بعد، وبالتالي كان لا بد من مصحح تلقائي، لأن التصحيح اليدوي يحتاج إلى وقت، كما يجهد المعلم، ومن هنا جاءت الفكرة.