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ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان

ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان
https://almnatiq.net/?p=1082851
المناطق_واس

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بالمنطقة تمكنت من ضبط (20) مخالفًا لنظام أمن الحدود، (15) من الجنسية الإثيوبية، و(5) من الجنسية اليمنية، والقبض على مواطن لنقلهم في مركبة خاصة، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا لجهة الاختصاص، كما أحيل الناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير.

 

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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