في 2021.. 210 آلاف أسرة استفادت من برامج الإسكان وافتتاح 10 مستشفيات

المناطق ـ متابعات

نشر الحساب الرسمي لـ “رؤية السعودية 2030” إنفوجراف، سلط الضوء من خلاله على بعض أرقام ميزانية المملكة لعام 2021، التي سجلت عددًا من الأرقام الداعمة للتنمية.

وقال الحساب: “تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030؛ تدعم ميزانيةُ الدولة التنميةَ الاقتصادية وتطوير الخدمات الأساسية؛ بما يسهم في تحسين مستوى حياة المواطنين”.

وبحسب الإنفوجرافيك، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج الإسكان خلال عام 2021 أكثرَ من 210 آلاف أسرة منهم 166 ألف أسرة سكنت منازلها.

ووفقًا للأرقام تم افتتاح 10 مستشفيات في عدد من مناطق المملكة بطاقةٍ استيعابية تزيد على 1500 سرير؛ فيما دخل أكثر من 220 خريجًا أو موظفًا جديدًا إلى سوق العمل.