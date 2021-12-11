ميدان فروسية الأحساء يقيم حفله الخامس لسباق الخيل للموسم الحالي

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أقام ميدان فروسية الأحساء اليوم حفله الخامس للموسم الحالي 1443 هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل للميادين بالرياض، وذلك على مضمار الميدان في المحافظة بجوار جبل الأربع .

وتكوّن السباق من ثمانية أشواط، مسافة الأربعة أشواط الأولى 1400 متر و 1600 متر لبقية الأشواط، وجاءت نتائجها كما يلي : الشوط الأول إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019 م فاز بالمركز الأول ( سيف ذياب ) للمالك : أحمد البصري ، وفي الشوط الثاني الخيل التي لم تربح عمر + 4 سنوات فاز بالمركز الأول ( احذر ) للمالك: خليفة السعدون، وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات مواليد 2018 م حصل على المركز الأول ( منالي ) للمالك : محمد الهاشم، وتوج في الشوط الرابع مفتوح الدرجات عمر + 4 سنوات ( المستضيء ) للمالك : ناصر البراهيم.

أما الشوط الخامس مفتوح الخيل العربية الأصيلة مواليد +3 سنوات فقد فاز بالمركز الأول ( جدلاء آل جحيف ) للمالك : إبراهيم الحسن، وفي الشوط السادس إنتاج السعودية لم تربح مواليد 2019 م حصل على المركز الأول ( ملاحق ) ‏للمالك : أحمد العفالق، وظفر بكأس الحفل الخامس الشوط السابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2018 م ( أبا ليلى) ‏للمالك: محمد الزين .

وفي الشوط الأخير الشوط الثامن إنتاج السعودية الرابحة من 1 – 3 فوز عمر + 4 سنوات فقد كسب ( جائل ) ‏للمالك : سعيد المخيدر.