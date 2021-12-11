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صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

صلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا
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المناطق ـ متابعات

حقق ليفربول انتصاراً صعباً وثميناً على ضيفه أستون فيلا بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “أنفيلد رود”، ضمن إطار الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

 

ونجح ليفربول ف تقليص الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي مجدداً إلى نقطة واحدة فقط، وذلك بعد أن حقق الأخير الفوز على وولفرهامبتون في وقت سابق من اليوم.

 

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول بشكل مطلق، وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجل، لكن التوفيق غاب عن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

 

وواصل لفربول تكثيف هجومه في الشوط الثاني، ونتج عن ذلك احتساب ركلة جزاء، والتي نفذها النجم المصري محمد صلاح مسجلاً الهدف الوحيد في اللقاء.

 

ورفع الريدز رصيده إلى النقطة 37 معززاً موقعه في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 19 وظل في المركز 11 في سلم الترتيب.

 

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