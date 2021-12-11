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التجارة تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل

التجارة تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل
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المناطق_واس

شاركت وزارة التجارة في رالي حائل الدولي 2021 بالتعاون مع الاتحاد السعودي لرياضة السيارات، وذلك للتحقق من سلامة مضخات الوقود، وضمان جودة المحروقات المخصصة لمتسابقي رالي حائل في نسخته الـ17 والذي أقيم خلال المدة من 6 إلى 11 ديسمبر الحالي.

 

وتأتي مشاركة وزارة التجارة حائل ضمن مشاركاتها الفعالة في دعم جميع الأنشطة المختلفة.

 

يُذكر أن رالي حائل تويوتا الدولي من أبرز الأحداث الرياضيــة العالميــة التــي تقــام فــي المملكــة وتحـظـــى بمشــاركــــات دوليـــة وبمتـابعـــة مــن سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، وبإشراف العديد من الجهـات الرسمية العالمية والمحلية متمثلة في الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والاتحاد السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية، والهيئة العليا لتطوير منطقة حائل.

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