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صحة بيشة : تدشن مبادرة “اعرف ‏أرقامك”

صحة بيشة : تدشن مبادرة “اعرف ‏أرقامك”
https://almnatiq.net/?p=1082911
المناطق_عسير

تحت رعاية مدير الشؤون الصحية دشنت صحة بيشة ، الحملة التوعوية لمبادرة “اعرف ‏أرقامك” في بيشة.


وأوضحت أن هذه المبادرة تستهدف تسجيل البيانات الصحية للمستفيدين ، ثم بدأ الفريق الميداني الطبي بأخذ القياسات الحيوية لإدخال البيانات في منصة صحتي.

 

وأضافت صحة بيشة أن الأركان المصاحبة تكونت من ركن قياس السكري، وركن قياس ضغط الدم، وركن قياس الوزن وركن لقياس الطول، وركن لقياس كتلة الجسم، وأيضاً ركن قياس محيط الخصر، وركن للتسجيل في تطبيق صحتي، وركن اليوم العالمي للإعاقة، وركن اليوم العالمي للإيدز، وكذلك ركن مكافحة التدخين، وركن مسار ضغط الدم، وركن التغذية.

 

وشملت المبادرة تواجد قسم التوعية الصحية لتوعية المستفيدين على مكافحة السمنة والتوعية عن مرض السكر والوقاية منه والأدوية الخاصة بمرض السكري.

 

وأبانت بيشة ، أن هذه المبادرة تتضمن تسجيل البيانات في عيادات مراكز الرعاية ‏الأولية أو تطبيق صحتي وكذلك يمكن للمستفيد تسجيل بياناته من المنزل ‏ليتابعها الطبيب لاحقاً، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص ‏حالة السمنة والسكر وارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المستفيدين في التحكم ‏بالأمراض من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة خلال الزيارات ‏السابقة (رسم بياني للتطور الزمني لقياسات المريض).

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