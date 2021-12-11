أمسية شعرية بأدبي الباحة الأربعاء القادم

المناطق ـ الباحة

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الأربعاء القادم، عدد من نجوم الشعر في أمسية شعرية عربية.

ومن المقرر أن يشارك في الأمسية حيث الشاعر الدكتور يحيى الزبيدي، والشاعر الأستاذ عبدالله الأسمري، والشاعر الأستاذ يوسف فودة حافظ .

وتُدير الأمسية الشاعرة الأستاذة فاطمة الغامدي، ومن المقرر أن بث الأمسية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء ، عبر برنامج zoom وسيفتح الرابط قبل الأمسية بربع ساعة.

وأشار رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة حسن بن محمد الزهراني، إلى أن هذه الأمسية الشعرية التي تضم نخبة من الشعراء تأتي امتداداً لبقية الأمسيات التي يقيمها النادي في سياق الأنشطة المتنوعة إرضاءً لجميع الأذواق والأطياف الأدبية والثقافية وسيتم حفظها في موقع النادي على اليوتيوب بعد انتهاء الأمسية

وقال الزهراني إن النادي يعد هذه الأيام برنامج العام المقبل 2022م الذي سيحمل الكثير من المفاجآت الثقافية والأدبية لمتابعي نشاطات نادي الباحة الأدبي الثقافي مابين ملتقيات ومهرجانات وندوات ومسابقات ومبادرات واصدارات وأمسيات نوعية.