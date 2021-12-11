احدث الأخبار

4 مسارات لهندسة الطموح في الكلية الجامعية بالقنفذة
أبرز المواد
 فيديو| أمير الكويت لـ ولي العهد: “بلغ خادم الحرمين سلامي وقبّل خشمه وجبينه”
أبرز المواد
 ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب
أبرز المواد
 أخضر الناشئين يتأهل لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا
أبرز المواد
 مصر تستضيف مؤتمراً عربياً حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية غداً
أبرز المواد
 وزيرة التخطيط المصرية تؤكد تأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب كورونا
أبرز المواد
 مدرب النصر الجديد يقود أول مران للفريق (صور)
أبرز المواد
 التجارة تتحقق من سلامة مضخات الوقود وضمان جودة محروقات المشاركين في رالي حائل
أبرز المواد
 أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري
أبرز المواد
 صحة بيشة : تدشن مبادرة “اعرف ‏أرقامك”
أبرز المواد
 أمسية شعرية بأدبي الباحة الأربعاء القادم
أبرز المواد
 جامعة حائل تختتم فعالية “اعرف أرقامك”
أبرز المواد
4 مسارات لهندسة الطموح في الكلية الجامعية بالقنفذة

4 مسارات لهندسة الطموح في الكلية الجامعية بالقنفذة

أبرز المواد
فيديو| أمير الكويت لـ ولي العهد: “بلغ خادم الحرمين سلامي وقبّل خشمه وجبينه”

فيديو| أمير الكويت لـ ولي العهد: “بلغ خادم الحرمين سلامي وقبّل خشمه وجبينه”

أبرز المواد
ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب

أبرز المواد
أخضر الناشئين يتأهل لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

أخضر الناشئين يتأهل لنهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

أبرز المواد

أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف تتابع تطوير محطات الوقود لتحسين المشهد الحضري
https://almnatiq.net/?p=1082920
المناطق_الجوف

بدأت أمانة منطقة الجوف في تهيئة وتطوير محطات الوقود بمدينة سكاكا، وشملت الأعمال العديد من المحطات، على أن يتواصل العمل في تطوير المتبقي منها خلال مدة برنامج تحسين المشهد الحضري في المدينة.

 

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان أن الأمانة ألزمت محطات الوقود بإنهاء التطوير ضمن المهلة الزمنية المحددة، بالتزامن مع الحملات المكثفة التي أطلقتها الأمانة وبلدياتها خلال المدة الماضية؛ لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بمتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

 

وأضاف الحموان أن أعمال التطوير بمحطات الوقود شملت تحديد ودهان العلامات والخطوط الأرضية والسفلتة والأرصفة وتركيب اللوحات الإرشادية، وتوفير متطلبات السلامة، والاهتمام بالنظافة العامة وغيرها من أعمال التهيئة والتطوير.

روابط ذات صلة

أمانة الجوف ترفع 333 ألف م3 من المخلفات في أحياء طبرجل لتحسين المشهد الحضري

أمانة الجوف ترفع 333 ألف م3 من المخلفات في أحياء طبرجل لتحسين المشهد الحضري
أمانة الجوف تشرع في إزالة المباني الآيلة للسقوط في صوير

أمانة الجوف تشرع في إزالة المباني الآيلة للسقوط في صوير
أمانة الجوف ترفع نصف مليون متر مكعب من المخلفات بشوارع وأحياء محافظة القريات

أمانة الجوف ترفع نصف مليون متر مكعب من المخلفات بشوارع وأحياء محافظة القريات

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements