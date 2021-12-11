مدرب النصر الجديد يقود أول مران للفريق (صور)

المناطق ـ متابعات

قاد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، اليوم السبت، أول مران للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجهيز الفريق لمواجهة الهلال المؤجلة.

ومن المقرر أن يواجه النصر الهلال يوم الخميس القادم.

وتولى روسو المهام الفنية في الفريق النصراوي خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل المقال من منصبه.

كان روسو قد حقق في آخر محطاته التدريبية مع بوكاجونيور الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التولي لموسم 2019 وموسم 2020.

كما حقق بطولة الدوري الكولمبي مع نادي مليونير الكولمبي موسم 2017 ثم كاس السوبر عام 2018، إضافة إلى تحقيقه عدد من الإنجازات الأخرى، أهمها بطولة الدوري الأرجنتيني مع نادي فيليز سارسفليد وكأس الليبرتادورس مع بوكاجونيورز .

لعب ميغيل أنخل روسو خلال مسيرته الاحترافية مع نادِ واحدٍ في أربعة عشر موسمًا وسجل خلالها 10 أهداف ضمن 427 مباراة.

خاض ميغيل أنخل روسو مسيرته مع نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا في موسم 1975.