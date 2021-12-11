وزيرة التخطيط المصرية تؤكد تأثر مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا بسبب كورونا

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أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في أفريقيا تأثرت وضعفت بسبب وباء كورونا المستجد، مشددة على ضرورة وضع سياسات من أجل تسريع تحول أفريقيا إلى تعافٍ أكثر مرونة وشمولية واستدامة بعد الوباء.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في الندوة الافتراضية رفيعة المستوى حول “إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا”، تحت عنوان “الاستثمار في مستقبل أفريقيا”، التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وأفادت بأن العالم يواجه حالياً آثار جائحة كورونا، التي أدت إلى تزايد المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي، وأسواق العمل والأسواق المالية وسلاسل التوريد العالمية، لافتة الانتباه إلى حاجة متخذي السياسات إلى أدوات تنبؤ، تعمل على تفعيل توقع المسار المحتمل للمؤشرات الاقتصادية المهمة .