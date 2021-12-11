مصر تستضيف مؤتمراً عربياً حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية غداً

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تنطلق غداً بمدينة أسوان المصرية فعاليات المؤتمر العربي الخامس عشر لـ “الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية”، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، بمشاركة أكثر من 250 عالماً وباحثاً متخصصاً في العلوم النووية وتطبيقاتها من 10 دول عربية.

وسيناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، 116 بحثاً في مجالات العلوم النووية الأساسية، ومفاعلات البحوث، ومفاعلات القوى النووية، وتطبيقات النظائر المشعة، والأمان والأمن النوويين، وتخطيط الطاقة وتنوع مصادرها.

ويهدف المؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى تعزيز أواصر التعاون بين الباحثين العرب؛ لتطوير البحث العلمي وتراكم المعرفة النووية، بالإضافة إلى عرض نتائج بحوث الباحثين والعلماء العرب وتبادل الرؤى والخبرات فيما بينهم.