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ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب

ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كميات من الحطب
https://almnatiq.net/?p=1082944
المناطق ـ متابعات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل (10) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (10) مركبات، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

 

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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