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فيديو| أمير الكويت لـ ولي العهد: “بلغ خادم الحرمين سلامي وقبّل خشمه وجبينه”

فيديو| أمير الكويت لـ ولي العهد: “بلغ خادم الحرمين سلامي وقبّل خشمه وجبينه”
https://almnatiq.net/?p=1082946
المناطق ـ متابعات

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، اليوم، تغريد مقطع فيديو يظهر لحظة تقليد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وخلال التكريم أوصى سمو أمير الكويت، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، و بعبارات يملاؤها الحب والصداقة أن يبلغ خادم الحرمين الشريفين سلامه وتحياته، و”أن يقبّل خشمه وجبينه”.

 

وخلال المراسم، حرص أمير الكويت على التعبير عن حبه لسمو ولي العهد، قائلًا: “هذه أغلى ما عندنا”، ليرد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “هي غالية لكن أغلى ما عندنا أن نشوفك بصحة”.

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