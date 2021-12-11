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المريخي يرعى احتفالية مركز شعاع الأمل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

المريخي يرعى احتفالية مركز شعاع الأمل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
https://almnatiq.net/?p=1082955
المناطق_تبوك

رعى محافظ أملج نايف المريخي مساء اليوم حفل مركز شعاع الأمل بأملج بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ، بحضور مديرة مركز شعاع الأمل إيمان الساعدي .

حيث اطلع المحافظ والحضور خلال الاحتفالية على الأجنحة المشاركة، واستمع لشرح عن أدوارها وبرامجها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وقف على عدد من النماذج المضيئة من مستفيدي المراكز بالجمعية من البنين والبنات ، ممن أكدوا بأن الإعاقة ليست سبباً في تعثر طريقهم للنجاح والتميز, كما شاهد أعمالهم المميزة التي امتزجت بعطائهم وتميزهم وقصصهم الملهمة.

كما كرم المحافظ الرعاة و الداعمين في نجاح هذه الفعالية, من القطاعات الحكومية والخاصة .

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