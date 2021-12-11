زوجة مهجورة قرابة ربع قرن .. المحكمة تتخذ هذا القرار

المناطق_جدة

قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بفسخ نكاح زوجة هجرها زوجها لمدة 23 عاما.

وقررت المحكمة أن يكون الفسخ بلا عوض مالي لثبوت تضرر الزوجة من بقائها مهجورة طيلة السنين.

وأضافت أن المحكمة قررت أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان.

وأمرت الزوج أيضا بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح.

وكانت الزوجة قد أقامت دعوى عن طريق الاتصال المرئي ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن.

وأوضحت في دعواها أنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات وتقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415هـ .

وقد صادق الزوج على صحة الدعوى الواردة، لكنه قال إن زوجته هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل وظلت ترفض العودة وحاول جاهداً معها ومع والدها وإخوانها لكن دون جدوى.