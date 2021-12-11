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التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل.. تعرف عليها

التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل.. تعرف عليها
https://almnatiq.net/?p=1082960
المناطق ـ متابعات

أعلنت  وزارة التعليم، اليوم السبت، عن جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الثاني، عبر قنوات “عين” على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

ونشرت الوزارة، جداول دروس الحصص اليومية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأسبوع الثاني، وكذلك حصص التربية الخاصة، وجدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط من الأسبوع الثاني، وجدول الحصص للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثاني، في بث مباشر من الـ 7 صباحًا ويعاد طوال اليوم.

 

وفيما يلي الجداول بالتفصيل:

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين  على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم.

 

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم.

 

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.

 

 

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