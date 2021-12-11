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إدارة نادي النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي

إدارة نادي النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي
https://almnatiq.net/?p=1082965
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طالبت إدارة نادي النصر بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي.

وقال بيان النصر: “تبدي إدارة نادي النصر أسفها الشديد لعدم تجاوب لجنة الحكام في الاتحاد السعودى لكرة القدم بجلب
حكام أجانب مميزين لمباريات الفريق السابقة، والتي كان آخرها مباراة الأمس أمام الطائي، حيث تسببت الأخطاء التحكيمية في
عدم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحنا مع احتساب هدف غير صحيح للفريق المنافس في الوقت بدل الضائع”.
وتابع: “وتؤكد إدارة النادي أنها عندما طلبت أطقم حكام لمباريات فريقها الماضية فإن الهدف من ذلك هو الحد من الأخطاء التحكيمية التي
يتعرض لها الفريق. ولو كنا في نادي النصر نعلم أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيجلب حكاما أقل مستوى من الحكم السعودي لوفرنا التكاليف وأعطين الفرصة لحكامنا المحليين، خصوصا أن حكم غرفة الـ ARلا في مباراة الأمس قليل الخبرة بالتقنية”.

وتابع: “إضافة إلى ذلك، نستغرب الطريقة التي تم من خلالها اختيار مقيم الحكام الذي رافقهم، وهو أحد الحكام الذين كان لهم مواقف شهيرة في مباريات سابقة خاضها نادى النصر. وفي الختام، تشدد إدارة نادي النصر على مطالبها بجلب حكام أجانب مميزين للمباريات القادمة، ويقدمون مستويات توازى المبالغ الكبيرة التي يتحملها النادي من أجل استقطابهم. وذلك حفاظا على حقوق النادى وعدالة المنافسة”.

 

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