احدث الأخبار

سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان
أبرز المواد
 الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد
أبرز المواد
 رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش
أبرز المواد
 وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى
أبرز المواد
 فيديو| إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية
أبرز المواد
 المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إدارة نادي النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي
أبرز المواد
 التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل.. تعرف عليها
منوعات
 زوجة مهجورة قرابة ربع قرن .. المحكمة تتخذ هذا القرار
أبرز المواد
 المريخي يرعى احتفالية مركز شعاع الأمل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 4 مسارات لهندسة الطموح في الكلية الجامعية بالقنفذة
أبرز المواد
سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان

سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان

أبرز المواد
الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

أبرز المواد
رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش

رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش

أبرز المواد
وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى

وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى

أبرز المواد

فيديو| إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية

فيديو| إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية
https://almnatiq.net/?p=1082981
المناطق_متابعات

وثق مقطع، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة لإعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم / س، ضرب إحدى الولايات الأمريكية.

المقطع نشره الإعلامي إياد الحمود، عبر حسابه في “تويتر”، حيث قام شخص من ولاية كنتاكي الأمريكية بتصويره في جنح الليل بعدما انقطعت الكهرباء عن المنطقة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل “مأساة تفوق التصور”.

وأوضح بايدن في تغريدة على “تويتر” أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا “نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين”.

وكان حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، أندي بشير، أعلن أن حصيلة الأعاصير التي ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 – 100 قتيل، داعيا الرئيس، جو بايدن، إلى إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية.

وأضاف: “كنتاكي بحاجة إلى دعم فيدرالي للاستجابة لهذه الحوادث، لقد انقطعت الكهرباء بشكل واسع، وهناك حاجة لمولدات كهرباء طارئة في المنشآت الحيوية”.

 

 

روابط ذات صلة

تسجيل إصابات بمتحور “أوميكرون” في 15 ولاية أمريكية

تسجيل إصابات بمتحور “أوميكرون” في 15 ولاية أمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements