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المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض

المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1082982
المناطق ـ متابعات

كشفت الإدارة العامة للمرور ملابسات حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي أمام محل تجاري بحي الروابي بالرياض.

 

 

وقال حساب المرور فى تغريدة على تويتر: ” باشر مرور الرياض حادث مركبة اصطدمت بواجهة مبنى تجاري بحي الروابي، نتج عنه وفاة مواطن وإصابة اثنين، بينهما قائد المركبة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية”.

 

جدير بالذكر أن مقطع فيديو متداول، وثق حجم التلفيات التي سببها اصطدام المركبة بواجهة المحل والذي نتج عنه دهس شخص أمام إحدى ماكينات الصرف الآلي المثبتة أمام المحل التجاري .

 

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