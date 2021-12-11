وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى

توج الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم (السبت) الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر بالمركز الأول في شوط الجائزة الكبرى لبطولة “قفز السعودية” التي انطلقت فعالياتها الخميس الماضي، ونظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر “قفز السعودية” على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية.

ونجحت الفارسة الأسترالية في خطف الشوط الرئيسي المصنف عالمياً والذي يمنح الأهلية للمشاركة في نهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا مباشرة وفق قواعد خاصة، بزمن 76.15 ثانية، في اليوم الختامي لمنافسات فئة (4 نجوم)، فيما نال المركز الثاني الفارس المصري مودة زيادة بزمن 69.03 ثانية، وحل ثالثاً الفارس خالد المبطي بزمن 69.95 ثانية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عقب مراسم التتويج “أحب أن أشكر في نهاية هذه المناسبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ودعم واهتمام سيدي ولي العهد للرياضات المختلفة، اليوم نشهد بطولة “قفز السعودية” لفئة (4 نجوم) والمصنفة المؤهلة لنهائيات كاس العالم”.

وأضاف “مشاركة تثلج الصدر، مشاركة عدد من الفرسان السعوديين منهم 15 فارس وفارسة أقل من 21 عاماً، هذا امر يبشر بالخير ويبشر بالخير لرياضة الفروسية”.

وأكد صاحب الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ان استضافة مثل هذه البطولات ومشاركة الفرسان السعوديين مع الفرسان العالميين واحتكاكهم بهم يرفع من مستواهم، اليوم حققنا المركز الثالث ونطمح في المستقبل ان يتوج فرساننا بالمركز الأول والثاني بمشيئة الله تعالى”.

وفي الشوط المتوسط “الثالث” لفئة (4 نجوم ـ ارتفاع 1.45 متر) ضمن الشوط التصنيف العالمي، والمؤهل لشوط تأهيلي لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، نجح الفارس فيصل العجمي بخطف المركز الأول وبزمن 35.62 ثانية، وحل ثانياً وثالثاً الفارس الأردني نصوح كيالي، بفرسين مختلفين، الثاني بزمن 41.48 ثانية، والثالث بزمن 39.46 ثانية وبعدد أربعة أخطاء.

وافتتحت أشواط اليوم الثالث والختامي من البطولة، بالشوط الصغير لفئة (النجمة واحدة ـ ارتفاع 1.20 متر)، وظفر بالمركز الأول فيه الفارس عبد الرحمن البلادي بزمن 52.12 ثانية، وحل ثانياً الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز آل سعود بزمن 54.36 ثانية، وجاءت الفارسة غادة السبيعي ثالثاً بزمن 56.64 ثانية.

وفي الشوط الكبير لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.30 متر)، حقق الفارس عبد الله الغامدي المركز الأول فيه وبزمن 52.15 ثانية، ثم الفارس بندر بن محفوظ ثانياً بزمن 60.63 ثانية، وحل الفارس الأردني نصوح كيالي ثالثاً بزمن 60.88 ثانية.

وشارك في البطولة 121 فارس وفارسة يمثلون السعودية، اليابان، أستراليا، البحرين، مصر، الكويت، بلغاريا، ألمانيا، اليونان، الأردن، هولندا، بولندا، المملكة المتحدة، النرويج، وروسيا.

وتنطلق الخميس المقبل، بطولة “قفز السعودية” في أسبوعها الثاني والأخير بإقامة 12 شوط لفئة (5 نجوم) المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في ألمانيا، وبجوائز مالية يبلغ مجموعها 3,6 ملايين ريال.