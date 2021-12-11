احدث الأخبار

سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان
أبرز المواد
 الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد
أبرز المواد
 رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش
أبرز المواد
 وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى
أبرز المواد
 فيديو| إعصار هائل سرعته أكثر من 320 كم/ س يضرب ولاية أمريكية
أبرز المواد
 المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض
أبرز المواد
 موريتانيا تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إدارة نادي النصر تطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ الباهضة التي يتحملها النادي
أبرز المواد
 التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل.. تعرف عليها
منوعات
 زوجة مهجورة قرابة ربع قرن .. المحكمة تتخذ هذا القرار
أبرز المواد
 المريخي يرعى احتفالية مركز شعاع الأمل بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 4 مسارات لهندسة الطموح في الكلية الجامعية بالقنفذة
أبرز المواد
سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان

سمو الأميرة نوف بنت سلطان ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سلطان

أبرز المواد
الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الربابة والبيانو يرتبطان بفصل الشتاء في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

أبرز المواد
رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش

رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش

أبرز المواد
وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى

وزير الرياضة يتوج ألكساندر بجائزة قفز السعودية الكبرى

أبرز المواد

رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش

رونالدو يقود تشكيل يونايتد لخطف نقاط مواجهة نوريتش
https://almnatiq.net/?p=1082996
المناطق_متابعات

هز كريستيانو رونالدو الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة75 ليمنح مانشستر يونايتد الفوز 1-صفر على مضيفه نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقفز يونايتد إلى المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 16 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن وست هام يونايتد رابع الترتيب فيما بقي نوريتش في المركز الأخير بعشر نقاط.

وسيكون رالف رانغنيك مدرب يونايتد سعيدا بحفاظ فريقه على شباكه نظيفة للمرة الثانية على التوالي في الدوري تحت قيادته لكن يونايتد افتقر للفاعلية إلى أن هز رونالدو الشباك من ركلة جزاء حصل عليها بعد تدخل من ماكس آرونز.

وأنقذ تيم كرول حارس نوريتش تسديدة من رونالدو في الدقيقة 37 ثم أبعد الحارس الهولندي ضربة رأس من هاري مجواير في نهاية الشوط الأول فيما ردت العارضة ركلة حرة من أليكس تيليس.

وكان نوريتش أخطر في الهجمات المرتدة في الشوط الثاني وأبعد الحارس ديفيد دي خيا كرة من تيمو بوكي قبل أن يحسم رونالدو الفوز.

وضغط صاحب الأرض قرب النهاية وأنقذ دي خيا مرماه من ضربة رأس من أوجان كاباك قبل أن ترتد تسديدة بيلي غيلمور في دفاع يونايتد

روابط ذات صلة

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب

رونالدو يصبح أول لاعب في التاريخ يتجاوز 800 هدف مع الأندية والمنتخب
رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال

رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز بثلاثية علي أرسنال
الطفلة أديسون تحكي كيف اقتحمت أرضية الملعب لمقابلة رونالدو

الطفلة أديسون تحكي كيف اقتحمت أرضية الملعب لمقابلة رونالدو

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements