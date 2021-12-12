احدث الأخبار

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا
أبرز المواد
 إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض
أبرز المواد
 نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة
أبرز المواد
 الجزائر تفوز على المغرب بركلات الترجيح وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب
أبرز المواد
 موجة أمطار تضرب المملكة بداية من الأربعاء المقبل..وهذه أكثر الأماكن تأثرا
أبرز المواد
 اليوم.. مؤتمر الصحة يستعرض برتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات ومستجدات كورونا
أبرز المواد
 محامي يكشف عقوبة قائد مركبة صدم آخر عمدًا
أبرز المواد
 تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد بشأن طقس مكة
أبرز المواد
 “تطمّن” توفر الرعاية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أوميكرون يصل تركيا و6 حالات بداية أولية
أبرز المواد
 أمير حائل يتوج الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2021
أبرز المواد
الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا

أبرز المواد
إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض

الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض

أبرز المواد
نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة

نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة

أبرز المواد

“تطمّن” توفر الرعاية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز

“تطمّن” توفر الرعاية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
https://almnatiq.net/?p=1083010
المناطق_واس

استحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة مشروع (تطمن) الذي يقدم للإبل المشاركة خدمات العناية بعد اجتيازها مراحل اللجان والفرز الأولي.

يأتي ذلك الجهد التي تبذلها إدارة المهرجان لتسهيل مهمة المشاركين عبر عدة مشاريع وبرامج تهدف من خلالها إلى تطوير المشاركة في المنافسات.

ويعمل مشروع (تطمّن) عبر آلية من مجموعة خطوات، تبدأ باستلام الإبل مباشرة من موقع الفحص، مع صورة تقرير عن سلامتها من العبث من قبل اللجنة الطبية، ليتم بعدها مرافقتها إلى الموقع المخصص لـ (تطمّن) مع العمالة الخاصة بها، ومن ثم تسليمها للجنة الحراسة التابعة للمشروع لمراقبتها والعناية بها وتأمين الأعلاف والماء بإشراف عمالتها، وصولا لمراقبة الإبل تحت إشراف اللجنة لضمان عدم العبث بها.

وتمر الإبل المشاركة بجميع اللجان المقررة حتى يتم تسليمها للجنة التنظيم لوضعها في مكان المبيت الثاني الذي يسبق تحكيمها النهائي مباشرة، وبهذه الخطوة تنتهي مهام (تطمّن)، وتعد هذه الخطوات لجميع الإبل المشاركة عدا نخبة النخبة التي يتم عزلها مباشرة بعد التحكيم النهائي في حالة رغبة المشارك، ووضعها في شبوك (تطمّن) حتى يتم تسليمها للجان التنظيم قبل المشاركة مباشرة.

ويستفيد من خدمة (تطمّن) المشاركون الراغبون في فحص منقياتهم بالكامل حتى موعد المشاركة، إضافة إلى المشاركين في منافسات الجمل ويرغبون في عزل الـ20 متناً في نخبة النخبة قبل خروجه من المهرجان.

وبلغ عدد شبوك خدمة (تطمّن) 45 شبكاً، منها 38 تستوعب من 5 إلى 8 متون، إضافة إلى 7 شبوك تستوعب 15 متناً، وإمكانية التوسع في استيعاب الإبل المشاركة حال استلزم الأمر ذلك، إضافة إلى مرابط للفحول حسب العدد المطلوب، حيث استفاد من هذه الخدمة 9 ملاك و107 متون.

روابط ذات صلة

«نادي الإبل» يوجه تنبيهًا هامًا حول الزي الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز

«نادي الإبل» يوجه تنبيهًا هامًا حول الزي الرسمي لمهرجان الملك عبد العزيز
مدته 52 يومًا.. الزعاق يكشف سبب تسمية موسم “الوسم” بهذا الاسم (فيديو)

مدته 52 يومًا.. الزعاق يكشف سبب تسمية موسم “الوسم” بهذا الاسم (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements