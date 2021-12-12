الجزائر تفوز على المغرب بركلات الترجيح وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب

المناطق ـ متابعات

ضرب المنتخب الجزائري موعداً مع نظيره القطري في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، عقب فوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح (5-3) بعد تعادل المنتخبين (2-2) في ختام الدور ربع النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة مساء السبت على استاد الثمامة المونديالي وخرجت واحدة من أمتع وأجمل مباريات البطولة وقدم المنتخبان أداءً هجوميا رائعاً منذ دقائقها الأولى.

وافتتح ياسين براهيمي التسجيل للمنتخب الجزائري من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يتعادل سريعا محمد ناهيري للمنتخب المغربي في الدقيقة 64 من ضربة رأس.

وفي الدقيقة 102 وضع يوسف البلايلي منتخب محاربي الصحراء الجزائري في المقدمة مجدداً بتسديدة رائعة ومفاجئة ثم سريعاً تعادل أسود الأطلس عن طريق قائد الفريق بدر بانون من ضربة رأس محكمة في الدقيقة 111.