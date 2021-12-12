نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة

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تستضيف محافظة جدة الجمعة القادمة، نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة (3×3)، بمشاركة 12 فريقاً، يمثلون نخبة الفرق في العالم، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشرافٍ من الاتحاد الدولي لكرة السلة ( FIBA )، وتستمر يوميين.

وتأتي استضافة المملكة لهذه البطولة التي تندرج تحت برنامج “جودة الحياة” للمرة الثالثة، بعد أن قامت باستضافة إحدى جولات البطولة عام 2019م، قبل أن يتم إسنادُ مهمة تنظيم البطولة لها عام 2020م، وسط ظروف استثنائية تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وعبّر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي عن سعادته باستضافة المملكة لهذا الحدث العالمي، على غرار استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية الدولية، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعمٍ واهتمام من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، حتى أصبحت وجهةً ثابتةً لاحتضان أكبر المنافسات على مدار العام، إلى جانب حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، للاتحادات كافة، وإشرافه المباشر على تنظيم الأحداث الرياضية المختلفة.

وأضاف” تتواجد نخبة من فرق العالم في لعبة كرة السلة 3×3 في المملكة وللمرة الثالثة، بعد أن تم استضافة إحدى الجولات في عام 2019م، والجولة النهائية من العام الماضي، ولا شك بأن الخبرة والتميز اللذين اكتسبهما شباب وفتيات هذا الوطن من ناحية القدرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية يعدّان من الحوافز والعوامل المهمة لاختيار المملكة مجدداً لاستضافة هذه البطولة بشكلٍ خاص، ومختلف الأحداث الرياضية بصورةٍ عامة.