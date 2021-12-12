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الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض

الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض
https://almnatiq.net/?p=1083043
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التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية حسين كمال زين، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال 41 لاتحاد اذاعات الدول العربية التي تستضيفها الرياض حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، بمشاركة 150 إعلامياً من كافة وسائل الإعلام العربية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة التعاون الإذاعي والتلفزيوني والمجال الهندسي، وتطوير مجالات العمل الإخباري والتدريب الإعلامي.

كما التقى الحارثي، بوكيل وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان محمد بن سعيد البلوشي، جرى خلاله مناقشة تطوير المحتوى الإذاعي والتلفزيوني، والمجال الإخباري.

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