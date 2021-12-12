احدث الأخبار

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا
أبرز المواد
 إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض
أبرز المواد
 نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة
أبرز المواد
 الجزائر تفوز على المغرب بركلات الترجيح وتصعد إلى نصف نهائي كأس العرب
أبرز المواد
 موجة أمطار تضرب المملكة بداية من الأربعاء المقبل..وهذه أكثر الأماكن تأثرا
أبرز المواد
 اليوم.. مؤتمر الصحة يستعرض برتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات ومستجدات كورونا
أبرز المواد
 محامي يكشف عقوبة قائد مركبة صدم آخر عمدًا
أبرز المواد
 تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد بشأن طقس مكة
أبرز المواد
 “تطمّن” توفر الرعاية للإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 أوميكرون يصل تركيا و6 حالات بداية أولية
أبرز المواد
 أمير حائل يتوج الفائزين برالي حائل تويوتا الدولي 2021
أبرز المواد
الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا

أبرز المواد
إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض

الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض

أبرز المواد
نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة

نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة

أبرز المواد

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا

الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا
https://almnatiq.net/?p=1083050
المناطق_الرياض

تستضيف مدينة الرياض بعد غدٍ الثلاثاء الـ 14 من ديسمبر الجاري حدثًا كرويًا غير مسبوق، يتضمن مواجهة فريدة من نوعها بين الفريقَين العريقين: برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، تحت اسم “كأس مارادونا” تكريمًا للاعب دييغو أرماندو مارادونا، الذي يصنفه كثيرون على أنه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وبهذه المناسبة قال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ،: “مباراة تاريخية، برشلونة ضد بوكا جونيورز على كأس مارادونا.. في تكريم لأسطورة الكرة العالمية، خلوكم جاهزين ليوم 14 ديسمبر، الأساطير لا يموتون”.

وعرف الكثيرون مارادونا الذي صعد من مدينة بوينس آيرس إلى النجومية، كأبرز لاعب في تاريخ كرة القدم، حيث شهد العالم مشاعر حزنٍ عميقة عقب خبر وفاته التي تصدرت عناوين جميع الصحف قبل عام من الآن.
وقدم مارادونا أفضل أداء فردي في تاريخ كأس العالم في المكسيك عام 1986م، كما عُرف عنه فوز أي فريق يشاركه اللعب، وكانت تحظى معظم الفرق التي يشارك فيها مارادونا بالتميز والشعبية.

وكان مارادونا قد بدأ مسيرته الرياضية مع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني موسم 1981 – 1982م، قبل أن ينتقل إلى برشلونة الإسباني الذي لعب معه موسمين حتى 1984م، ثم انتقل مرة أخرى إلى نابولي الإيطالي الذي بقي معه حتى عام 1991م، وانتقل بعد مدة قصيرة إلى نادي إشبيلية، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول الذي بقي بين صفوفه حتى اعتزاله عام 1997م.

وكان اللاعب الراحل مارادونا قد شارك في مباراة ودية مع فريق الأهلي السعودي في مدينة جدة عام 1987م، عقب عام من فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم عام 1986م.

وتمثل مباراة “كأس مارادونا” إحدى فعاليات الموسم الفريدة والمتميزة التي تقام للمرة الأولى، ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تُقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديَيْ الهلال والنصر السعوديَيْن، ويتولى تدريبه الفرنسي الشهير “أرسين فينغر”.

ويتفق الكثيرون من عشاق كرة القدم حول العالم على أن مارادونا وميسي أفضل لاعبي كرة قدم في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية.

ويضم موسم الرياض في نسخته الثانية 14 منطقة ترفيهية، تقام على مساحة تبلغ 5.4 ملايين م2 في العاصمة الرياض، وستجلب الفعاليات الفريدة العديد من المفاجآت غير المتوقعة، من أشهر الرموز العالمية المبهرة وغير المتكررة، التي تجمع الأيقونات العالمية الأكثر شُهرة في مكان واحد، والتي من المتوقع لها أن تجذب ملايين الزوار.

روابط ذات صلة

المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض

المرور يعلق على حادث اصطدام مركبة بماكينة صراف آلي بالرياض
فيديو| “المرأة السعودية قادرة”.. سعوديات يتدربن على البطولة النسائية الأولى للملاكمة

فيديو| “المرأة السعودية قادرة”.. سعوديات يتدربن على البطولة النسائية الأولى للملاكمة
الإدارة العامة للتعليم بالرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الإدارة العامة للتعليم بالرياض تحتفي باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements