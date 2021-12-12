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اشتباكات مسلحة أمام القصر الملكي في لندن

اشتباكات مسلحة أمام القصر الملكي في لندن
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المناطق_متابعات

سمع صوت إطلاق للرصاص بالقرب من المقر الملكي في قصر كنسينجتون في لندن.

ووقعت مواجهة بين قوات الأمن ومسلح؛ انتهت بمقتله اليوم السبت.

حيث دخل رجل يحمل سلاحاً ناريًا أحد المصارف ومكتبًا للمراهنات في منطقة كنسينجتون في غرب لندن. حسب بيان الشرطة البريطانية.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل فر بسيارة، فيما نجحت عناصر الشرطة في ايقافها في مكان قريب، في منطقة ثرية تضم العديد من السفارات والقصر، وهو المقر الرسمي للأمير ويليام وزوجته كيت وأطفالهما الثلاثة في لندن، كما أنها موطن للعديد من أفراد العائلة المالكة.

وذكر بيان الشرطة أنه انطلقت أعيرة نارية وأصيب الرجل بطلقات نارية، وأعلن وفاته في مكان الحادث”.

ونص بيان الشرطة على أن الحادث لا يتم التعامل معه على أنه إرهاب، حيث تم استدعاء هيئة معايير الشرطة كما هو معتاد في عمليات إطلاق النار التي تتدخل فيها الشرطة.

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