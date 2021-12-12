استشاري بالصحة :معدلات الإماتة من كورونا لم تعد كالسابق.. واللقاحات أدت إلى وقف الوفيات

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كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، بعد الموجة الأولى في الجائحة أن ‏معدلات الإماتة لم تعد أبدًا إلى مستويات بداية الجائحة، وأن ‏التحورات المتلاحقة لكوفيد لم تغير في أنماط المرض الشديد، و‏الإنفلونزا تتحور مرة على الأقل كل عام، ولا أحد يهتم غير المختصين.

وأشار “عسيري”: “بفضل الله، اللقاحات أدت وتؤدي دورها في منع عودة الوفيات إلى مستويات الموجة الأولى. ‏والخروج من الجائحة يستوجب الانعتاق من مأزق التناول الإعلامي”.

وأضاف: “ويجب التركيز على التنويم، وأنماط المرض الشديد، وليس عدد الفحوصات الإيجابية والهيلمان الإعلامي مع كل متحور. ‏تفاءلوا بالخير تجدوه”.