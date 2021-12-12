احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح
أبرز المواد
 ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق
أبرز المواد
 تعرف علي مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشيد بمشاركة الفرسان السعوديين في قفز السعودية
أبرز المواد
 وزارة الدفاع تفتح مجال العمل أمام حديثي التخرج عبر برنامج “فخور”.. تعرف على المميزات
أبرز المواد
 استشاري بالصحة :معدلات الإماتة من كورونا لم تعد كالسابق.. واللقاحات أدت إلى وقف الوفيات
أبرز المواد
 استدعاء المتورطين بحادثة اقتحام الكابيتول في واشنطن
أبرز المواد
 اشتباكات مسلحة أمام القصر الملكي في لندن
أبرز المواد
 الرياض تستضيف لقاء برشلونة وبوكاجونيورز في ليلة كأس مارادونا
أبرز المواد
 إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي مسؤولين إعلاميين بالرياض
أبرز المواد
 نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة ( 3×3 ) الجمعة القادمة بجدة
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح

أبرز المواد
ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق

ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق

أبرز المواد
تعرف علي مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني

تعرف علي مواعيد الاختبارات الفترية في الفصل الدراسي الثاني

أبرز المواد
وزير الرياضة يشيد بمشاركة الفرسان السعوديين في قفز السعودية

وزير الرياضة يشيد بمشاركة الفرسان السعوديين في قفز السعودية

أبرز المواد

استشاري بالصحة :معدلات الإماتة من كورونا لم تعد كالسابق.. واللقاحات أدت إلى وقف الوفيات

استشاري بالصحة :معدلات الإماتة من كورونا لم تعد كالسابق.. واللقاحات أدت إلى وقف الوفيات
https://almnatiq.net/?p=1083061
المناطق_متابعات

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله عسيري، بعد الموجة الأولى في الجائحة أن ‏معدلات الإماتة لم تعد أبدًا إلى مستويات بداية الجائحة، وأن ‏التحورات المتلاحقة لكوفيد لم تغير في أنماط المرض الشديد، و‏الإنفلونزا تتحور مرة على الأقل كل عام، ولا أحد يهتم غير المختصين.

وأشار “عسيري”: “بفضل الله، اللقاحات أدت وتؤدي دورها في منع عودة الوفيات إلى مستويات الموجة الأولى. ‏والخروج من الجائحة يستوجب الانعتاق من مأزق التناول الإعلامي”.

وأضاف: “ويجب التركيز على التنويم، وأنماط المرض الشديد، وليس عدد الفحوصات الإيجابية والهيلمان الإعلامي مع كل متحور. ‏تفاءلوا بالخير تجدوه”.

روابط ذات صلة

إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

إندونيسيا تسجل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
اليوم.. مؤتمر الصحة يستعرض برتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات ومستجدات كورونا

اليوم.. مؤتمر الصحة يستعرض برتوكولات قاعات الأفراح والمناسبات ومستجدات كورونا
أوميكرون يصل تركيا و6 حالات بداية أولية

أوميكرون يصل تركيا و6 حالات بداية أولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

التعليقات مغلقة

Advertisements