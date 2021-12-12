هل يجب تصديق كل من حلف بالله؟ «الخثلان» يجيب

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أوضح الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم تصديق كل من حلف بالله.

وقال الشيخ الخثلان “جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من (حُلف له بالله فليرضى).

وأضاف “لكن المقصود بذلك إذا كان الحالف مستقيمًا مرضي الديانة، أما إذا لم يكن كذلك فلا يلزم الرضا بحلفه ولا تصديقه، لأن بعض الناس يحلف كاذبًا بل إن إبليس اللعين حلف لأبينا آدم وأمنا حواء، حلف لهما كاذبًا، { وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} فأول من حلف بالله كاذبًا إبليس.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “بعض الناس لا يتورع عن الحلف كاذبًا ولذلك لا يلزم تصديقه ولا الرضا بما حلف”.